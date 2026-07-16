Погибшего главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде

Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего при атаке дрона ВСУ, представят к государственной награде, заявил ИС «Вести» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, покойный был профессионалом и душой коллектива. Балицкий уточнил, что Яковлев проработал на станции более 20 лет.

Принято решение о представлении его к государственной награде, к сожалению, посмертно, а также будут выплачены семье все необходимые компенсации, — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что Яковлев погиб от удара украинского беспилотника. Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель Дмитрий Филиппов. Яковлеву было 46 лет. По словам Лихачева, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию. Он добавил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «наконец разглядеть преступление» Киева. По ее словам, необходимо четкое артикулированное заявление с осуждением этого убийства.