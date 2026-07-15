Захарова обратилась к МАГАТЭ после убийства главного инженера ЗАЭС Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить гибель главного инженера ЗАЭС Яковлева

Россия требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «наконец разглядеть преступление» Киева после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призвала международные структуры осудить произошедшее.

Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства, — отметила Захарова.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС погиб днем 15 июля в результате удара украинского беспилотника. По его словам, дрон Вооруженных сил Украины атаковал служебную машину Яковлева, вместе с ним скончался водитель.

Как объяснил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, украинская армия изо всех сил старается, чтобы ЗАЭС не работала и чтобы люди покидали рабочие места. Он отметил, что поэтому Киев бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам и социальной инфраструктуре.