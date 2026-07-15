Раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками на ЗАЭС Балицкий: ВСУ стараются вывести ЗАЭС из строя

ВСУ изо всех сил стараются, чтобы ЗАЭС не работала и чтобы люди покидали рабочие места, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в МАКСе. Он отметил, что Киев также бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам и социальной инфраструктуре.

Беспилотная авиация применяется в беспрецедентных масштабах, и средств борьбы с нею, эффективных на 100%, в мире на сегодняшний день нет, — написал Балицкий.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара украинского беспилотника. По его словам, дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «наконец разглядеть преступление» Киева после гибели Яковлева. Дипломат призвала международные структуры четко осудить произошедшее.