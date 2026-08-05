Иран раскрыл срок действия нового маршрута в Ормузском проливе

Новый маршрут судоходства в Ормузском проливе, согласованный Ираном и Оманом, будет временным и останется актуальным как минимум два месяца, заявил агентству IRNA заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади. По его словам, решение связано с сохраняющейся неопределенностью. Гарибабади уточнил, что Тегеран не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и приведет ли она к нормализации обстановки в акватории.

Этот маршрут, который сейчас согласовывается с Оманом, считается временным маршрутом, который, естественно, может просуществовать от двух до четырех месяцев. <…> Однако в текущих переговорах с Оманом вопрос предусмотрен таким образом, чтобы этот временный маршрут мог действовать дольше, — отметил Гарибабади.

Ранее политолог-американист Егор Торопов заявил, что Ормузский пролив не сможет быстро восстановиться даже после возможного заключения мирного соглашения между США и Ираном. По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана носят исключительно демонстративный характер.