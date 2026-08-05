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05 августа 2026 в 20:45

Иран раскрыл срок действия нового маршрута в Ормузском проливе

Новый маршрут в Ормузском проливе сохранится минимум два месяца

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый маршрут судоходства в Ормузском проливе, согласованный Ираном и Оманом, будет временным и останется актуальным как минимум два месяца, заявил агентству IRNA заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади. По его словам, решение связано с сохраняющейся неопределенностью. Гарибабади уточнил, что Тегеран не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и приведет ли она к нормализации обстановки в акватории.

Этот маршрут, который сейчас согласовывается с Оманом, считается временным маршрутом, который, естественно, может просуществовать от двух до четырех месяцев. <…> Однако в текущих переговорах с Оманом вопрос предусмотрен таким образом, чтобы этот временный маршрут мог действовать дольше, — отметил Гарибабади.

Ранее политолог-американист Егор Торопов заявил, что Ормузский пролив не сможет быстро восстановиться даже после возможного заключения мирного соглашения между США и Ираном. По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана носят исключительно демонстративный характер.

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