«Сделаю все»: Путин дал одно обещание Машкову по СВО

Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Союза театральных деятелей Владимиром Машковым, заявившим на встрече о безусловной уверенности в победе России в специальной военной операции и сохранении страны и ее культуры. Глава государства заверил, что приложит все усилия для достижения этой цели, передает сайт Кремля.
Обязательно сделаю все, чтобы получилось, — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил на совещании с руководством Минобороны, что группировка «Восток» в зоне СВО продвигается темпами, заслуживающими самых высоких оценок. Глава государства отметил, что подразделения действуют энергично и результативно.
Кроме того, он отметил на встрече в Кремле с депутатами VIII созыва Госдумы, что российские войска в зоне СВО будут действовать осмотрительно, но упорно и непременно достигнут поставленных целей. Так глава государства отреагировал на просьбу одного из участников встречи действовать решительнее.
Также президент сказал в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге, что СВО на Украине рано или поздно завершится. Глава государства подчеркнул, что после этого стране важно сохранить то чувство единства, которое сформировалось как на передовой, так и в тылу.