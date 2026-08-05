«Сделаю все»: Путин дал одно обещание Машкову по СВО Путин согласился с мнением Машкова об обязательной победе России в СВО

Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Союза театральных деятелей Владимиром Машковым, заявившим на встрече о безусловной уверенности в победе России в специальной военной операции и сохранении страны и ее культуры. Глава государства заверил, что приложит все усилия для достижения этой цели, передает сайт Кремля.

Обязательно сделаю все, чтобы получилось, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил на совещании с руководством Минобороны, что группировка «Восток» в зоне СВО продвигается темпами, заслуживающими самых высоких оценок. Глава государства отметил, что подразделения действуют энергично и результативно.

Кроме того, он отметил на встрече в Кремле с депутатами VIII созыва Госдумы, что российские войска в зоне СВО будут действовать осмотрительно, но упорно и непременно достигнут поставленных целей. Так глава государства отреагировал на просьбу одного из участников встречи действовать решительнее.

Также президент сказал в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге, что СВО на Украине рано или поздно завершится. Глава государства подчеркнул, что после этого стране важно сохранить то чувство единства, которое сформировалось как на передовой, так и в тылу.