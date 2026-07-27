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27 июля 2026 в 14:46

«Победим, но смелее надо»: Путин раскрыл военную тактику России

Путин: Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
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Россия на поле боя в зоне СВО будет действовать аккуратно, но настойчиво, и обязательно добьется своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы. Так он прокомментировал просьбу одного из награждаемых, который попросил начать действовать «смелее». Трансляцию встречи вела пресс-служба Госдумы.

Раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отметил, что западные санкции против России оказались рекордными как по своему числу, так и по бесполезности и ущербу для их же авторов. Он подчеркнул, что ограничения систематически вводятся с 2014 года, но с 2022 года Запад кратно нарастил масштаб ограничительных мер, ставя все новые рекорды по их количеству.

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