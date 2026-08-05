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05 августа 2026 в 19:38

Путин иронично оценил первое место «Единой России» в бюллетене

Путин связал первое место ЕР в бюллетене с привычкой Карелина быть первым

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин сыронизировал о первом месте «Единой России» в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму, отметив вклад трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, который «привык быть первым», передает РИА Новости. Жеребьевка прошла в среду, 5 августа, в здании ЦИК РФ.

Он привык быть первым, — сказал Путин.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в федеральные списки политических партий, зарегистрированных на выборах депутатов Госдумы, вошли 110 участников специальной военной операции. По ее словам, больше всего участников СВО включила в свой федеральный список «Единая Россия» — 52 человека.

Также Памфилова доложила главе государства, что жеребьевка по распределению мест партий в избирательном бюллетене прошла открыто и прозрачно. Председатель ЦИК также отметила, что в этом году в выборах примут участие более трех тыс. кандидатов.

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