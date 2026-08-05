Пик Победы в Киргизии закроют для новичков после смерти россиянки В Киргизии ужесточат доступ на пик Победы после смерти Наговициной

На пике Победы в Киргизии с этого года введут систему разрешений на восхождение. Причиной стала трагедия с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая погибла близ вершины в 2025 году, заявил РИА Новости президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.

Мы сейчас на пик Победы вводим пермитную систему. Теперь любой альпинист, который захочет подняться на пик Победы, должен получить официальное разрешение, официальный сертификат или свидетельство на восхождение, — сообщил Кубатов.

Чтобы получить разрешение, нужно иметь международную или локальную страховку с вертолетной поддержкой, а также необходимый спортивный уровень и большой опыт восхождений.

В этом сезоне, по словам собеседника агентства, на пик Победы пока никто не поднимался, тело Наговициной до сих пор не найдено. При этом федерация уже планирует выдать разрешения 20 альпинистам.

Кубатов подчеркнул, что ситуация с Наговициной и общественный резонанс стали одной из причин нововведения. Появление пермитной системы рассматривали уже три года, в дальнейшем ее официально оформят через постановление правительства.

Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте около 7,2 тыс. метров. Другие альпинисты пытались ее спасти, но из-за погоды не смогли. В конце августа поиски прекратили, Наговицину признали пропавшей без вести.