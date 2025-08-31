Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись

Альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы на высоте около семи тысяч метров, могла спастись, заявил председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко. Что ей нужно было делать и несет ли ответственность турфирма за случившееся с Наговициной, какие последние новости?

Могла ли Наговицина самостоятельно спастись с пика Победы

МЧС Киргизии 23 августа сочло альпинистку Наговицину погибшей, вскоре операцию по ее спасению прекратили. Позже МЧС официально признало Наталью пропавшей без вести. В министерстве пояснили, что Наговицина «признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может».

Бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина отметил, что альпинистку не смогли спасти из-за совокупности причин.

«В частности, невозможно выжить при температуре от минус 20 до 40 градусов со сломанной ногой. А из-за того, что погода портилась, спасательная операция делалась все более невозможной. Представьте, каток, а тут он под наклоном, плюс сильный ветер и в конце — пропасть. Одно неосторожное движение, и вы полетели. Если успели зацепиться ледорубом, то хорошо», — рассказал Ластовина.

Яковенко считает, что Наговицина могла бы предпринять попытку спастись самостоятельно. По его мнению, ей нужно было начать спускаться самой.

«Она сломала лодыжку. Я тоже однажды сломал лодыжку, как и Наталья. Это было на высоте четырех тысяч метров. <…> Примотал к ноге ледоруб и пошел сам, превозмогая боль. Дошел до высоты, с которой меня эвакуировали вертолетом», — пояснил он.

Его коллега Александр Пятницин полагает, что с переломанной ногой Наговицина не спустилась бы без помощи.

«Могла ли Наговицина спастись самостоятельно? С поломанной ногой — невозможно, это бред. Но нужно понимать болевой порог человека. С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили», — заявил он.

Вице-президент ФАР Павел Шабалин добавил, что Наговицину можно было бы спасти, если бы она находилась в ровном поле. По его словам, на гребне, где застряла женщина, не могут сесть вертолеты.

«Если бы было ровное поле, защищенное со всех сторон от ветров хребтами, то, может, туда и поднялись бы спасатели. А затем спокойно ее по полю на санках утащили — нога-то сломана. Но там-то гребень со спусками и подъемами — тащить невозможно. И вертолеты не садятся на этой высоте», — объяснил альпинист NEWS.ru.

Несет ли ответственность турфирма за случившееся с Наговициной

NEWS.ru писал, что Наговицина перед началом восхождения на пик Победы подписала документ, который снимает ответственность с турфирмы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, произошедшей не по вине компании.

Согласно тексту документа, альпинистка полностью принимала на себя все риски, связанные с восхождением. В частности, она брала ответственность за состояние здоровья, адекватность своих действий и личную безопасность.

Кроме того, в документе указано, что участница экспедиции отказывается от любых материальных, административных и юридических претензий к компании или ее сотрудникам. Альпинистка была осведомлена о высоких рисках своего путешествия.

Юрист Илья Русяев ранее сообщил, что с организаторов тура Наговициной могут взыскать стоимость операции по ее спасению с пика Победы.

«Ситуация с Наговициной демонстрирует проблему распределения финансовых обязательств при экстремальном туризме. Российское законодательство не содержит прямых норм, обязывающих туроператоров или организаторов походов финансировать спасательные операции участников. Для успешного взыскания с организаторов необходимы доказательства их ненадлежащего исполнения обязательств: нарушение техники безопасности, недостаточный инструктаж, искажение информации о маршруте, неучет погодных условий», — сказал Русяев.

Он объяснил, что без таких свидетельств регрессные требования не будут удовлетворены, поскольку альпинизм относится к деятельности с осознанно принимаемыми рисками. По словам юриста, базовая страховка альпинистки покрывает лишь $35 тысяч, оставляя непокрытыми около $23–25 тысяч долларов для оплаты спасательной операции.

Тем временем в МВД Киргизии заявили, что против турфирмы «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение Натальи на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело.

«Должна отвечать турфирма: кто дал разрешение на восхождение, с кем она [Наговицина] пошла», — сказал представитель ведомства.

При этом он не уточнил, по какой статье будет возбуждено дело и что грозит компании.

