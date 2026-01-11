Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 19:35

Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ сообщил об ударе по складам «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по складам с оружием шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В ЦАХАЛ уточнили, что подобные объекты нарушают договоренности о прекращении огня.

Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал склады, использовавшиеся для хранения оружия, на нескольких военных объектах <…> «Хезболла» на юге Ливана, — отметили в армии Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что в последнее время на атакованных объектах наблюдалась активность организации «Хезболла». Израильские военные также уточнили, что также нанесли несколько ударов по инфраструктуре шиитов.

Ранее израильская армия нанесла новую серию ударов по южным районам Ливана. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков. По версии армии обороны, размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там тренировок «являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевой ячейки.

