Нетаньяху рассказал о ликвидации высокопоставленных радикалов ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных радикалов ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам в соцсети Х, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков.

Движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС, — заявил Нетаньяху.

Ранее стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями палестинского движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно эти переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о противодействии арабских стран восстановлению части сектора Газа, контролируемой Израилем. Согласно их позиции, подобные действия способны привести к постоянному разделу палестинских территорий.