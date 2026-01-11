Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 12:00

Израиль планирует новую операцию против ХАМАС

WSJ: Израиль разработал план новой операции против ХАМАС

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press
Израильские военные подготовили план новой наземной операции против движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает издание Wall Street Journal. По информации журналистов, палестинское движение сосредоточено на восстановлении потерянного военного потенциала.

Журналисты также сообщили, что движение ХАМАС якобы получило новый приток финансирования, которое позволяет выплачивать зарплаты бойцам. В издании добавили, что движение не сможет уклониться от обязательства сдать оружие, в противном случае Израиль заставит бойцов это сделать.

Ранее президент США Дональд Трамп предъявил ХАМАС ультиматум, потребовав провести разоружение в сжатые сроки. Жесткое заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

До этого Нетаньяху допустил шанс создания новой власти в секторе Газа. Он заявил, что это станет возможным только после разоружения ХАМАС.

Также премьер заявил, что ХАМАС следует дать шанс сдать оружие добровольно. По его словам, если мирный путь не сработает, будут применены другие методы разоружения.

