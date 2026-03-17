17 марта 2026 в 18:14

Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса

Россияне стали на 25% чаще доверять нейросетям организацию путешествий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне стали активнее использовать искусственный интеллект для планирования путешествий, показало исследование крупного сотового оператора и сервиса онлайн-бронирования отелей. Согласно его выводам, которые приводят «Известия», с начала 2026 года трафик на соответствующие нейросети вырос на 25%.

Каждый третий опрошенный хотя бы раз прибегал к помощи ИИ при подготовке к поездке. 9% делают это регулярно, еще 13% — время от времени. Почти четверть респондентов планируют опробовать такие технологии в ближайшем будущем. При этом 26% пока не готовы доверить организацию отдыха алгоритмам, а 16% не видят в них практической пользы.

Чаще всего нейросети помогают с подбором экскурсий, ресторанов и развлечений (17%), составлением маршрута (15%) и поиском идей для поездки (14%). 12% используют ИИ для выбора направления, 10% — для поиска жилья и сборов чемодана, 8% — для контроля бюджета.

Самыми активными пользователями оказались мужчины (64% трафика) и люди 35–44 лет (40%). Всплески интереса приходятся на ноябрь, когда начинается подготовка к Новому году, и на начало лета.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявлял NEWS.ru, что переданные нейросетям данные могут попасть в руки мошенников. По его словам, вся введенная в чат-боты информация зачастую сохраняется на серверах компаний-разработчиков. Он подчеркнул, что стоит осторожно относиться к передаче нейросетям паспортных данных, номеров банковских карт, логинов и паролей, медицинской информации и корпоративных документов.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

