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12 июня 2026 в 23:45

ЦИК Армении пересчитала голоса на 637 избирательных участках

ЦИК Армении: число голосов у четырех партий выросло после пересчета на участках

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Центральная избирательная комиссия Армении сообщила о пересчете голосов на 637 избирательных участках из 2005 по итогам парламентских выборов, прошедших 7 июня. Результаты правящей партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна увеличились на 1148 голосов, составив 727 820.

У блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна результат вырос на 508 голосов (до 340 088), у партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — на 147 голосов (до 58 378). Однако в сообщении не уточняется, позволяет ли это последней политсиле преодолеть 4-процентный барьер.

Голоса блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна увеличились на 217 (до 145 113). Общее количество неточностей выросло на 230 (до 1279), а число недействительных бюллетеней сократилось на 859 (до 17 097).

Ранее блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию заявление с требованием признать недействительными результаты выборов, состоявшихся 7 июня. Причиной обращения назвали нарушения, допущенные во время голосования.

На фоне этого премьер-министр Армении Никол Пашинян взял 12 июня однодневный отпуск. Он опубликовал в своих профилях в соцсетях видео велопрогулки в Тавушской области Армении.

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