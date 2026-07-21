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21 июля 2026 в 11:03

Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади

Суд арестовал за хулиганство мужчину, который выгуливал козу на Красной площади

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Тверской районный суд города Москвы арестовал Магомеда Магомедова на пять дней за мелкое хулиганство, сообщили в канале «Суды общей юрисдикции города Москвы» в МАКСе. Мужчина выгуливал козу на Красной площади и ругался матом на прохожих.

Инцидент произошел вечером 18 июля. Мужчину с животным заметили около мавзолея Ленина. Тот нецензурно обращался к прохожим и выгуливал козу в неположенном месте.

Полиция задержала Магомедова. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Ему назначили административный арест сроком пять суток.

Ранее правоохранители отправили на арест на два месяца жителя Москвы, которого обвинили в убийстве и расчленении своего отца. Следствие считает, что подозреваемый во время бытовой ссоры ударил дубинкой несколько раз родственника по голове. Жертва скончалась на месте от полученных травм. После этого мужчина расчленил тело и вывез останки во Владимирскую область.

Кроме этого, полиция задержала мужчину в Мытищах, который пытался поджечь заправку. Его отправили под домашний арест.

Москва
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