Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади Суд арестовал за хулиганство мужчину, который выгуливал козу на Красной площади

Тверской районный суд города Москвы арестовал Магомеда Магомедова на пять дней за мелкое хулиганство, сообщили в канале «Суды общей юрисдикции города Москвы» в МАКСе. Мужчина выгуливал козу на Красной площади и ругался матом на прохожих.

Инцидент произошел вечером 18 июля. Мужчину с животным заметили около мавзолея Ленина. Тот нецензурно обращался к прохожим и выгуливал козу в неположенном месте.

Полиция задержала Магомедова. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Ему назначили административный арест сроком пять суток.

Ранее правоохранители отправили на арест на два месяца жителя Москвы, которого обвинили в убийстве и расчленении своего отца. Следствие считает, что подозреваемый во время бытовой ссоры ударил дубинкой несколько раз родственника по голове. Жертва скончалась на месте от полученных травм. После этого мужчина расчленил тело и вывез останки во Владимирскую область.

Кроме этого, полиция задержала мужчину в Мытищах, который пытался поджечь заправку. Его отправили под домашний арест.