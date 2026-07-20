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20 июля 2026 в 23:59

В Подмосковье пресекли попытку поджога колонки на АЗС

В Мытищах мужчину арестовали за попытку поджога колонки на АЗС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Мытищах мужчина попытался поджечь одну из колонок на автозаправочной станции, принеся с собой бутылку с горючей жидкостью, передает РИА Новости. Уточняется, что его отправили под домашний арест.

Он не смог довести свои преступные действия до конца, поскольку был задержан сотрудниками АЗС, — сказано в публикации.

По версии следствия, инцидент произошел 17 июля, когда фигурант облил колонку легковоспламеняющейся жидкостью и попытался ее поджечь. В пресс-службе также сообщили, что мужчина, по данным следствия, действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами.

Ранее подросток попытался поджечь автозаправочную станцию в поселке Бугры Ленинградской области. Юноша метнул бутылку с зажигательной смесью на территорию АЗС и затем убежал. На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника. Предположительно, несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников.

До этого два иностранных студента планировали поджечь релейные шкафы на Павелецком направлении Московской железной дороги за вознаграждение в $300 (23 тыс. рублей). Их задержала полиция.

Москва
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