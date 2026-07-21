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21 июля 2026 в 19:33

«Сердце страны»: юрист высказался о выгуле скота на Красной площади

Юрист Соловьев указал на недопустимость выгула скота на Красной площади

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На Красную площадь нельзя приходить не только со скотом, но и с любыми другими животными, заявил в беседе с газетой «Взгляд» заслуженный юрист России, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. Так он отреагировал на новость о задержании у мавзолея Ленина местного жителя, который выгуливал козу. Правовед напомнил, что Кремль является своеобразным «сердцем страны».

Если ты гражданин России, ты должен понимать, что Московский Кремль — это в том числе резиденция твоего президента, место в определенном смысле сакральное, сердце страны. <...> Привести этот домашний скот туда является за гранью понимания. Такого человека надо проверить на психическое состояние, здоров он или нездоров, — сказал эксперт.

Он посоветовал ФСО ввести жесткие запреты и четко прописать правила посещения. По его мнению, необходимо вводить градацию мелкого хулиганства, особенно если она касается неуважения к государственным символам.

Ранее полиция задержала мужчину, который пришел с козой на Красную площадь. Им оказался местный житель Магомед Магомедов.

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«Сердце страны»: юрист высказался о выгуле скота на Красной площади
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