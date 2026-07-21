Пустили козу в Мавзолей? Что за скандал на Красной площади, решение суда

Пустили козу в Мавзолей? Что за скандал на Красной площади, решение суда

Суд в Москве арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади. Что там произошло, зачем он повел козу к Мавзолею, что говорит закон?

Что за скандал с козой на Красной площади

Суд в Москве вынес постановление об аресте жителя столицы, который привел козу на Красную площадь. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Дело Магомеда Магомедова слушалось в Тверском районном суде.

«Суд установил, что в вечернее время 18 июля 2026 года Магомедов, находясь на Красной площади, выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте. Суд признал Магомедова виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», — сообщила пресс-служба судов.

Приговор, появившийся в СМИ, привлек внимание жителей столицы.

«Хотел козе Мавзолей показать, не удалось. Но в Эрмитаж даже пусть не суется», — иронизируют в соцсетях.

«А с козой-то что? Там же травы нет поблизости, где пасется теперь?» — интересуются другие.

Некоторые пользователи заподозрили Магомедова в попытке оскорбить Россию или каким-то выразить негативное отношение к москвичам и самому городу. Причины, по которым мужчина привел козу на Красную площадь, остались не ясны. В суде он заявил, что хотел «просто сфотографироваться» с козой у Мавзолея, и не признал вину. Между тем сотрудники полиции заявили, что Магомедов вел себя агрессивно, выражался матом и пытался отталкивать полицейских.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Можно ли выгуливать козу на Красной площади? Что говорит закон

Тверской районный суд признал Магомедова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП, то есть в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти. Максимальным наказанием по данной статье могут стать 15 суток ареста.

Соответственно, суд назначил наказание не из-за того, что на Красную площадь привели козу, а из-за нецензурной брани и конфликта с сотрудниками полиции. В противном случае наказание могло быть назначено по статье 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных».

Отдельного постановления, которое бы запрещало появляться на Красной площади с домашними питомцами, не существует, указал в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин.

«Появление на Красной площади с домашним животным, в том числе с козой, законом не запрещено. Исключения могут действовать лишь при проведении массовых мероприятий, введении временных ограничений доступа либо в отношении отдельных объектов Московского Кремля. Вывод простой: если пришли на Красную площадь с козой — не нужно материться», — подытожил Жорин.

Между тем в российском законодательстве крупный и мелкий скот (такой как козы) чаще будет рассматриваться не как «домашний питомец», а как «сельскохозяйственное животное». Ранее в СМИ уже получила огласку ситуация в Южном Бутово, где 76-летний Валерий Аникеев разводил коз в черте города. Жители соседнего жилого массива судились с ним из-за запаха навоза и антисанитарии, однако в итоге он выиграл суд у ГБУ «Жилищник».

Правовой статус молодой козочки, которую привел на Красную площадь Магомед Магомедов, остается неясным. Сельскохозяйственное животное нельзя выгуливать на Красной площади; однако Тверской районный суд счел, что коза является домашним питомцем либо животным-компаньоном.

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