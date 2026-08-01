Россиянка обвинила груминг‑салон в убийстве собаки Жительница Набережных Челнов заявила о гибели своей собаки в груминг‑салоне

Хозяйка собаки из Набережных Челнов обвинила местный груминг-салон в убийстве ее питомца, сообщает Telegram-канал Baza. Девушка утверждает, что мастер задушил животное во время процедуры. При этом руководство заведения считает, что это был несчастный случай.

Пекинес по кличке Лелик был доставлен в салон 28 июля для стрижки. Через три часа владелице позвонили и сообщили, что животное перестало дышать. Собаку доставили в ветеринарную клинику, однако реанимационные мероприятия не дали результата.

Первоначально в салоне назвали причиной смерти внезапную остановку сердца. Впоследствии были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Согласно наблюдениям хозяйки, на кадрах зафиксировано, что собака в течение почти трех часов находилась на привязи, оставалась без воды и без присмотра. Также, по мнению владелицы, незадолго до гибели мастер чрезмерно подтянула шлейку и приподняла животное за хвост — данные действия могли привести к удушению.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что собака может вылизывать себя из-за хронического стресса, повышенной тревожности и скуки. По его словам, таким образом питомец нередко пытается успокоиться, избавиться от накопившегося напряжения или банально занять себя на какое-то время.