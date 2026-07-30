Известный звукооператор скончался

Звукооператор Ильнар Фазулов скончался в возрасте 39 лет от онкологии, сообщили РИА Новости со ссылкой на близких мужчины. Его похороны прошли 29 июля в Набережных Челнах.

Ильнар умер от онкологии, нам очень жаль, — заявила собеседница агентства.

Фазулов долгое время работал с заслуженной артисткой Башкортостана Гульназ Асаевой. Он также сотрудничал со многими известными исполнителями башкирской и татарской эстрады.

Ранее звукорежиссер и член Союза кинематографистов РФ Нинель Калениченко скончалась на 96 году жизни. Она принимала участие в создании таких фильмов, как «Железный поток», «У нас на заводе», «Человек в штатском». Члены Гильдии звукорежиссеров выразили соболезнования родным и близким Калениченко. Прощание с ней прошло 15 июля в храме Боткинской больницы в Москве.

Кроме того, из жизни ушел бывший солист рок-группы «Земляне» Юрий Жучков. На момент смерти ему было 67 лет. О смерти музыканта сообщил драматург Виталий Гасаев.

Также в возрасте 97 лет умер немецкий философ и социолог Юрген Хабермас. В последние годы он был известен своей критикой западных стран, в том числе по украинскому вопросу.