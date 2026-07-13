Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась

Звукорежиссер и член Союза кинематографистов РФ Нинель Калениченко скончалась 12 июля на 96-м году жизни, сообщили на сайте организации. Она принимала участие в создании таких фильмов, как «Железный поток», «У нас на заводе», «Человек в штатском», «Пошехонская старина».

Калениченко работала на студии «Мосфильм» с середины 1950-х годов. Чаще всего она выступала в качестве звукооператора дубляжа. Она приложила руку к съемке свыше 50 фильмов. По словам представителей кинематографического объединения, все ленты, в создании которых звукорежиссер принимала участие, отличались большой выдумкой звука.

Члены Гильдии звукорежиссеров выразили соболезнования родным и близким Калениченко. Прощание с ней пройдет 15 июля в храме Боткинской больницы в Москве.

Ранее стало известно, что новозеландский актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет в Австралии 13 июля. Он наиболее известен своими ролями во франшизе «Парк юрского периода», в фильме «Сквозь горизонт», а также в сериале «Острые козырьки».