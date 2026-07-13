Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 18:00

Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась

Член Союза кинематографистов РФ Калениченко скончалась на 96-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Звукорежиссер и член Союза кинематографистов РФ Нинель Калениченко скончалась 12 июля на 96-м году жизни, сообщили на сайте организации. Она принимала участие в создании таких фильмов, как «Железный поток», «У нас на заводе», «Человек в штатском», «Пошехонская старина».

Калениченко работала на студии «Мосфильм» с середины 1950-х годов. Чаще всего она выступала в качестве звукооператора дубляжа. Она приложила руку к съемке свыше 50 фильмов. По словам представителей кинематографического объединения, все ленты, в создании которых звукорежиссер принимала участие, отличались большой выдумкой звука.

Члены Гильдии звукорежиссеров выразили соболезнования родным и близким Калениченко. Прощание с ней пройдет 15 июля в храме Боткинской больницы в Москве.

Ранее стало известно, что новозеландский актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет в Австралии 13 июля. Он наиболее известен своими ролями во франшизе «Парк юрского периода», в фильме «Сквозь горизонт», а также в сериале «Острые козырьки».

Общество
Союз кинематографистов
смерти
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галустян заявил, что в России скоро начнется «Битва дронов»
Украина может лишиться одного из своих лидеров
Снежные заносы, плотные облака и холод до −17: погода в Москве в ноябре
Минэнерго раскрыло детали переговоров России и Ирана по газу
Каллас не оставила идею ввести запрет на визы для россиян
«Ликвидируют подельники»: в ГД предрекли Зеленскому незавидную судьбу
Тело сорвавшегося с горы альпиниста эвакуировали из ущелья в КБР
В посольстве России раскрыли, как Британия помогает интернет-мошенникам
Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевшие на Москву
Историк объяснил, как смерть Линдси Грэма изменит курс США в отношении РФ
Путин рассказал о самом опасном современном оружии
На Украине появился сериал про ЛГБТ-военных в ВСУ
Лантратова выступила с инициативой по борьбе с деструктивным контентом
Еще одна европейская страна присоединилась к программе финансирования Киева
Обозначена позиция нового верховного лидера Ирана по России
Вассерман оценил вероятность применения Киевом биооружия
В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты
Израиль отложил шаг к признанию геноцида армян
Львова-Белова упрекнула Киев в молчании о нуждающихся в помощи детях
США впервые атаковали Иран новым морским супероружием
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.