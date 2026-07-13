В Австралии скончался звезда «Парка юрского периода» Нилл Звезда «Парка юрского периода» Нилл скончался в возрасте 78 лет

Известный по роли палеонтолога Алана Гранта в «Парке юрского периода» новозеландский актер Сэм Нилл скончался в возрасте 78 лет, сообщили в соцсетях его родственники. Актер ушел из жизни 13 июля в Сиднее.

У Нилла была диагностирована ремиссия после онкологического заболевания, и семья выразила благодарность медперсоналу частной клиники St Vincent's Private Hospital за уход. Также родственники попросили СМИ соблюдать право на частную жизнь и пообещали предоставить дополнительные детали позднее.

Найджел Джон Дермот Нилл (Сэм Нилл) родился в Северной Ирландии, но вырос в Новой Зеландии, где получил высшее образование в Университете Кентербери. Славу ему принес образ ученого в культовой франшизе «Парк юрского периода». Всего фильмография актера насчитывает свыше сотни проектов.

Ранее сообщалось, что многолетний менеджер группы ABBA Герель Хансер умерла в возрасте 76 лет. О смерти женщины сообщили участники легендарного шведского коллектива. Причина ее смерти не раскрывается.

До этого стало известно, что на 63-м году жизни умер основатель и лидер рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Он был последним из живых участников коллектива. Сформировавшаяся в Ленинграде в 1983 году группа выступала в жанрах рок-н-ролл и бабл-гам.