Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA

Многолетний менеджер группы ABBA Герель Хансер умерла в возрасте 76 лет, передает Daily Star. О смерти женщины сообщили участники легендарного шведского коллектива. Причина смерти не раскрывается.

С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине Герель Хансер. Мы потеряли нашего самого любимого друга и ближайшего коллегу. Эта утрата неизмерима, — говорится в сообщении.

Хансер пришла в компанию Polar Music в 1969 году, еще до зарождения ABBA. Она росла вместе с группой: от секретаря основателя компании Стига Андерсона до вице-президента лейбла и личного представителя музыкантов. Именно Хансер на протяжении десятилетий была их ангелом-хранителем: защищала их наследие, мирила в сложные моменты и окружала материнской заботой.

В 1979 году музыканты записали для Хансер специальную песню Sång Till Görel в честь ее 30-летия. Трек выпустили ограниченным тиражом для именинницы и ее друзей. На сегодняшний день эта запись считается одной из самых редких в дискографии ABBA.

Ранее сообщалось, что на 63-м году жизни умер основатель и лидер рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Он был последним из живых участников коллектива. Сформировавшаяся в Ленинграде в 1983 году группа выступала в жанрах рок-н-ролл и бабблгам.