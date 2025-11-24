День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:30

Скончался музыкант группы ABBA

На 86-м году жизни скончался музыкант Ян Клинг, который выступал с группой ABBA

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Известный шведский музыкант Ян Клинг, игравший на саксофоне и флейте в группе ABBA, ушел из жизни, передает Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса Клинга. Ему было 85 лет.

Клинг принимал участие в создании альбомов Super Trouper и The Visitors. Он также записал флейтовое вступление к знаменитой песне ABBA «Fernando».

Он был скрытой жемчужиной, участвовал во многих проектах и всегда был увлечен музыкой. Будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера (американский джазовый саксофонист. — NEWS.ru). У него был исключительный талант, — поделился сын музыканта.

Ранее в Мумбаи на 89-м году жизни скончался известный индийский актер Дхармендра (настоящее имя Дхарам Сингх Деол). Причиной его смерти стала непродолжительная болезнь. Несмотря на преклонный возраст, артист продолжал активно сниматься в кино до самого конца. Последний фильм с его участием, получивший название «Икки», планируется к выходу 25 декабря 2025 года.

До этого в возрасте 85 лет скончалась Валентина Шарыкина, заслуженная артистка России, известная как пани Зося из телепередачи «Кабачок 13 стульев». На протяжении всей своей карьеры она была связана с Театром сатиры. Актриса сыграла более 70 ролей как в театре, так и в кино.

смерти
музыканты
группы
ABBA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, как в России изменились объемы выпуска вооружений
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Бестемьянова раскрыла значение Туктамышевой в мировом фигурном катании
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.