Скончался музыкант группы ABBA На 86-м году жизни скончался музыкант Ян Клинг, который выступал с группой ABBA

Известный шведский музыкант Ян Клинг, игравший на саксофоне и флейте в группе ABBA, ушел из жизни, передает Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса Клинга. Ему было 85 лет.

Клинг принимал участие в создании альбомов Super Trouper и The Visitors. Он также записал флейтовое вступление к знаменитой песне ABBA «Fernando».

Он был скрытой жемчужиной, участвовал во многих проектах и всегда был увлечен музыкой. Будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера (американский джазовый саксофонист. — NEWS.ru). У него был исключительный талант, — поделился сын музыканта.

