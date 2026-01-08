Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 06:06

Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с президентом Колумбии

Трамп провел телефонный разговор с Петро и обсудил борьбу с наркотрафиком

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с колумбийским коллегой Густаво Петро. По словам главы Белого дома, которые он написал в соцсети Truth Social, они обсудили борьбу с наркотрафиком и другие разногласия между странами.

Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами. <…> Я высоко оценил его звонок и тон разговора и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем, — написал Трамп.

Отмечается, что по итогам разговора стороны договорились о подготовке личной встречи. Она должна состояться в Вашингтоне в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил: военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год должен достигнуть $1,5 трлн. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность страны в «тревожные времена».

До этого лидер Соединенных Штатов распорядился о выходе США из 66 международных организаций, сообщили в пресс-службе Белого дома. По словам лидера Соединенных Штатов, данное решение связано с тем, что это больше не служит американским интересам.

Дональд Трамп
Густаво Петро
Колумбия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли последствия разрыва отношений с РФ для экономики ФРГ
В РФ могут увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ для двух категорий
Трамп решил вывести США из украинского научного центра
Рассекреченные документы США раскрыли позицию Буша-младшего по России
На Кубани обломки БПЛА рухнули на проезжую часть
Луна получила одобрение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с президентом Колумбии
«Запад» уничтожил 95 дронов и 49 пунктов управления БПЛА ВСУ
Гинцбург заявил, что некоторым больным уже готовят вакцину от рака
Минтранс сообщил о полномасштабной стройке на всей трассе ВСМ в 2026 году
Гороскоп 8 января: кому стоит быть начеку? Кого ждут полезные знакомства?
ВСУ без связи, сотня уничтоженных БПЛА: успехи ВС РФ к утру 8 января
ВСУ потеряли 33 блиндажа и четыре терминала Starlink
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак от McDonald's
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 января
Названо число погибших от удара США по Венесуэле
К чему снится нападение медведя: предупреждение или сила?
Фон дер Ляйен признала недостаток Евросоюза
«Армия мечты»: Трамп предложил увеличить военный бюджет США
Трамп одобрил новые санкции конгресса против России
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.