Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с президентом Колумбии Трамп провел телефонный разговор с Петро и обсудил борьбу с наркотрафиком

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с колумбийским коллегой Густаво Петро. По словам главы Белого дома, которые он написал в соцсети Truth Social, они обсудили борьбу с наркотрафиком и другие разногласия между странами.

Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами. <…> Я высоко оценил его звонок и тон разговора и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшем будущем, — написал Трамп.

Отмечается, что по итогам разговора стороны договорились о подготовке личной встречи. Она должна состояться в Вашингтоне в ближайшее время.

