01 марта 2026 в 12:00

Разбросала семена по мартовскому снегу — в июне любуюсь белоснежными звездами на зеленом ковре без рассады и хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Разбрасываю семена по февральским сугробам — и каждое лето любуюсь белоснежными звездами на зеленом ковре без рассады и хлопот. Клематис «Звездочет» — это настоящая звезда вашего сада! Его крупные, роскошные цветы с бархатными лепестками глубокого фиолетово-пурпурного оттенка, усыпанные золотистыми тычинками, действительно напоминают ночное небо. Каждый цветок — словно маленькая галактика, от которой невозможно оторвать взгляд.

Посеянные под зиму семена проходят естественную стратификацию и весной дарят крепкие, закаленные всходы. Этот многолетник не требует сложного ухода: растет на одном месте годами, обильно цветет и зимует без укрытия. «Звездочет» идеально подходит для вертикального озеленения: пустите его по опоре, и он создаст на участке настоящий звездопад из сотен бархатных цветов, которые будут радовать вас всё лето.

Подарите своему саду этого небесного жителя — и каждое лето вы будете любоваться фиолетовым великолепием без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
