Почему не работает WhatsApp 1 марта: где сбои в России, полная блокировка

Почему не работает WhatsApp 1 марта: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 1 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, ждет ли мессенджер полная блокировка или ограничения будут сняты?

Почему не работает WhatsApp 1 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 1 марта, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Ограничения на работу WhatsApp Роскомнадзор начал последовательно вводить в 2025 году из-за нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что в настоящее время нет оснований для их снятия.

«WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — отметили в РКН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

«Что касается блокировки WhatsApp, действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона было принято такое решение, и оно было реализовано», — сообщил он.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров обратил внимание, что WhatsApp выступает основным средством для реализации мошеннических схем. Российские власти, по словам эксперта, действовали на опережение, ограничив работу мессенджера.

«Основной поток звонков и сообщений шел именно посредством него. Данные истцов говорят о том, что в отношении корпорации Meta принцип „не пойман — не вор“ уже не работает, идет агрессивное повсеместное нарушение законодательства не только РФ, но и других стран», — отметил эксперт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что будет с WhatsApp в 2026 году, могут ли разблокировать

В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp ждет полная блокировка, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил,что мессенджер будет заблокирован в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — сказал он.

В то же время Дмитрий Песков отметил, что возможно и восстановление работы мессенджера в России при выполнении требований законодательства страны.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — уточнил он.

Читайте также:

Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами

Погода в Москве в понедельник, 2 марта: ждать ли оттепели и сильных дождей

Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели