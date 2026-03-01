Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва

Британский певец Гарри Стайлс неожиданно появился на церемонии-2026, где музыкантам вручили награды за достижения в индустрии, передает The Guardian. Артист впервые за три года вышел на красную дорожку и исполнил песню из нового альбома. Для выхода певец выбрал черно-белый костюм от Chanel и балетки. Ранее он уже появлялся в подобной обуви на «Грэмми-2026».

Стайлз открыл шоу своим возвращением с синглом Aperture, который занял первое место в британских чартах, — говорится в публикации.

Появление Стайлса совпало с анонсом его четвертого студийного альбома Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Первый трек Aperture уже вышел, релиз пластинки запланирован на 6 марта. В рамках продвижения нового релиза Стайлс планирует мировой тур, однако фанаты уже обратили внимание на его недостатки: ограниченное число городов и высокие цены. При этом в Амстердаме музыкант даст сразу 10 концертов.

Ранее режиссер, актриса и сценарист Светлана Дружинина вышла на красную ковровую дорожку торжественной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в ярком образе. Она дополнила образ двумя яркими акцентами: алым палантином и сумкой в тон. Также Дружинина выбрала золотистые туфли на каблуке, крупные серьги, перстни и несколько бус.