«Мама гардемаринов» блеснула в ярком образе на красной дорожке Дружинина вышла на красную дорожку в ярком образе

Режиссер, актриса и сценарист Светлана Дружинина вышла на красную ковровую дорожку Торжественной Церемонии вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел» в ярком образе, сообщает корреспондент NEWS.ru. «Мама гардемаринов» появилась на публике в элегантном белом платье.

Она дополнила образ двумя яркими акцентами — алым палантином и сумкой в тон. Также Дружинина выбрала золотистые туфли на каблуке, крупные серьги, перстни и несколько бус.

Дружинина дебютировала на экране в 1955 году в фильме «За витриной универмага», после съемок в котором поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Также она играла в лентах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «На семи ветрах», «Любимая», «Одиночество» и других. В 1965 году Дружинина начала карьеру режиссера. Под ее руководством вышли фильмы «Исполнение желаний», «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Дружинину с юбилеем — народной артистке исполнилось 90 лет. Глава государства пожелал ей и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.