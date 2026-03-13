Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 06:00

Родителям ответили, в каком возрасте надо обучать детей иностранным языкам

Психолог Рейнталь: мозг ребенка наиболее восприимчив к языкам уже с двух лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мозг ребенка наиболее восприимчив к изучению иностранных языков уже в возрасте двух — четырех лет благодаря активному развитию речевых зон, заявила NEWS.ru детский и семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, обучение должно проходить исключительно в игровой форме.

С точки зрения психологии и нейролингвистики мозг ребенка наиболее восприимчив к языкам уже с двух — четырех лет. В этот период активно развиваются речевые зоны. Из-за этого ребенок способен осваивать фонетику и интонации другого языка как родного. Однако важно понимать, что до пяти лет обучение должно проходить исключительно в игровой форме: песни, мультфильмы, короткие игры, — пояснила Рейнталь.

Психолог добавила, что из этого правила есть важное исключение. Она отметила, что если у ребенка диагностирована задержка речевого развития, то изучение иностранного языка лучше отложить до пяти-шести лет.

Почему дети смешивают языки? Это нормально и называется код-свитчинг. Такое происходит, потому что мозг учится пользоваться новой системой. Словарный запас в иностранном языке пока мал, и ребенок подставляет те слова, которые быстрее вспоминаются — из русского или английского, — заявила Рейнталь.

Специалист также дала несколько ключевых рекомендаций для родителей. По ее словам, ни в коем случае нельзя ругать ребенка или резко исправлять ошибки, так как это может спровоцировать страх говорить. Она отметила, что вместо этого лучше правильно «отзеркаливать» фразы и разделять языки в зависимости от контекста, например, выделяя специальное время для чтения зарубежных книжек.

Ранее академик РАН Михаил Пирадов заявил, что если научиться писать левой рукой, то можно улучшить память. Он отметил, что даже изучение сложных иностранных языков не сравнится по эффективности с таким навыком.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
