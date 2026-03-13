Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Стилист объяснил, как правильно делать укладку на тонких волосах

Стилист Трефилов: тонкие волосы лучше укладывать муссами или спреями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для укладки тонких волос рекомендуется использовать муссы или спреи, которые позволяют добавить объем без утяжеления, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. При этом, по его словам, следует избегать средств с масляной и кремовой текстурой.

Тонким волосам нужен объем и легкость, чтобы не было эффекта утяжеления. Лучший выбор для укладки — муссы, пены и спреи, где есть пометка volume. Такие продукты не склеивают волоски, а приподнимают корни. Наносятся они легко, если взять совсем немного средства. Обладателям тонких волос стоит избегать средств с кремовой и масляной текстурой. Они быстро пачкают пряди и делают их тяжелыми, поэтому получается совершенно противоположный эффект, — поделился Трефилов.

Отдельно он выделил текстурирующие средства, солевые спреи и пудры. По словам стилиста, для тонких волос достаточно небольшого количества этих продуктов. Он уточнил, что они придают прическе объем, если использовать их в умеренных количествах.

Учитывайте, куда именно наносите средство. Большинство продуктов нужны для прикорневой зоны. На всю длину не наносим. Добавляйте его постепенно, не хаотично. Оценивайте результат в процессе укладки, чтобы вовремя остановиться. Усилить действие некоторых средств помогает теплый воздух из фена и правильное направление его потоков. Густые волосы нужно просушить дольше и вытянуть, тонкие — приподнять у корней, не перегревая, и обязательно зафиксировать холодным воздухом, — резюмировал Трефилов.

Ранее стилист Влад Лисовец заявил, что небрежная укладка и каскад выглядят более стильно, чем ровный срез. По его словам, волосы должны выглядеть естественно, а не быть идеально гладкими.

