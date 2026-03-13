Стилист объяснил, как правильно делать укладку на тонких волосах

Для укладки тонких волос рекомендуется использовать муссы или спреи, которые позволяют добавить объем без утяжеления, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. При этом, по его словам, следует избегать средств с масляной и кремовой текстурой.

Тонким волосам нужен объем и легкость, чтобы не было эффекта утяжеления. Лучший выбор для укладки — муссы, пены и спреи, где есть пометка volume. Такие продукты не склеивают волоски, а приподнимают корни. Наносятся они легко, если взять совсем немного средства. Обладателям тонких волос стоит избегать средств с кремовой и масляной текстурой. Они быстро пачкают пряди и делают их тяжелыми, поэтому получается совершенно противоположный эффект, — поделился Трефилов.

Отдельно он выделил текстурирующие средства, солевые спреи и пудры. По словам стилиста, для тонких волос достаточно небольшого количества этих продуктов. Он уточнил, что они придают прическе объем, если использовать их в умеренных количествах.

Учитывайте, куда именно наносите средство. Большинство продуктов нужны для прикорневой зоны. На всю длину не наносим. Добавляйте его постепенно, не хаотично. Оценивайте результат в процессе укладки, чтобы вовремя остановиться. Усилить действие некоторых средств помогает теплый воздух из фена и правильное направление его потоков. Густые волосы нужно просушить дольше и вытянуть, тонкие — приподнять у корней, не перегревая, и обязательно зафиксировать холодным воздухом, — резюмировал Трефилов.

