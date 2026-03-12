Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026–2027 годов

Осенью и зимой 2026–2027 годов актуальными у россиян станут ультранизкая посадка и суперузкие солнцезащитные очки, вдохновленные трендами от Chanel, заявил в своем Telegram-канале стилист Александр Рогов. Также, по его словам, в моду войдет ярусная многослойность.

Ранее стилист Влад Лисовец отметил, что на смену оверсайзу и спортивной одежде пришли приталенные жакеты и элегантность. Главные тренды сезона — блестящие вещи и подчеркивание фигуры. Такие изменения заметны, например, на международном конкурсе красоты «Мисс БРИКС — 2026», где эти тенденции находят свое отражение. Влад Лисовец подчеркнул, что такая мода соответствует актуальным тенденциям и предпочтениям многих людей.

До этого Лисовец поделился своими рекомендациями по выбору прически. По его мнению, небрежная укладка и каскад более актуальны, чем ровный срез. Он подчеркнул важность придания волосам «природного» вида и отметил, что короткие прически лучше смотрятся в более светлых оттенках. Также стилист обратил внимание на естественность темных корней.