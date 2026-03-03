Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:08

Лисовец назвал главные модные тренды весны 2026 года

Стилист Лисовец назвал блестящие вещи трендом весны 2026 года

Влад Лисовец Влад Лисовец Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Приталенный жакет, блестящие вещи и элегантность — главные тренды наступившей весны, заявил NEWS.ru стилист Влад Лисовец на международном конкурсе красоты «Мисс БРИКС-2026». По его словам, такая мода пришла на смену оверсайзу.

Блестящее. По фигуре приталенный жакет, обязательно — фигура подчеркнута. И, наверно, одним словом скажу, элегантность. Это топ после оверсайза и спортивной одежды, — сказал стилист.

Ранее дизайнер Наталья Мальгина заявила, что бордовые и коричневые оттенки окажутся на пике популярности в 2026 году. Ближе к летнему сезону в моду войдет бирюзовый цвет. При этом одежда должна не просто следовать актуальным тенденциям, но и отражать внутреннее состояние человека, а классическая цветовая гамма никогда не потеряет своей актуальности.

До этого стилист Евгений Трефилов отмечал, что главным трендом в прическах в 2026 году станут многослойность и асимметрия. Мода постепенно отходит от строгих линий в сторону естественности и динамики. Однако даже самая модная стрижка не будет выглядеть выигрышно, если человек внутренне не готов вкладываться в поддержание своего образа. Настоящий стиль — это всегда отражение личности, а не слепое копирование временных тенденций, уверен стилист.

