«Четкость уходит»: стилист назвал главный тренд в прическах на 2026 год

В 2026 году главным трендом в стрижках станут многослойность и асимметрия, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, мода уходит от четких линий в сторону естественности и динамики.

Четкость уходит, пришла свобода форм и фактур. Сегодняшние тренды в стрижках дают огромный простор для творчества: от мягких, слегка небрежных линий до смелых асимметрий и многослойных текстур. Главное — не бояться свободы, ведь именно в этом кроется настоящая красота и индивидуальность. Забудьте о жестких шаблонах и идеальной симметрии, которые когда-то диктовали моду. Сейчас ценится естественность, живость и динамика, — высказался Трефилов.

По его мнению, модная стрижка сама по себе не сработает, если человек не чувствует себя и не готов вкладываться в поддержание образа. Стилист добавил, что настоящий стиль — это отражение личности, а не просто следование временным тенденциям.

Помните, что даже самая стильная стрижка требует ухода и внимания. Без правильной укладки и заботы волосы быстро теряют форму и блеск, а вместе с ними и весь образ. В большинстве своем клиенты боятся меняться. За переменами люди ходят в салон, а не мечтают о них, листая модные картинки. Ограничивать себя только тем, что в тренде — заведомый промах. Поэтому важно не только доверять профессионалам в салоне, но и вкладывать силы в ежедневный уход. Стиль — это не просто очередной тренд, это отражение вашей личности. Он рождается из понимания себя, — резюмировал Трефилов.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что сделать волосы значительно здоровее и объемнее — достижимая цель при комплексном подходе, который начинается с заботы о здоровье и снижения уровня стресса. По ее словам, не лишним будет сдать анализы на дефициты витаминов и гормонов щитовидной железы.