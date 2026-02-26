Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянин убил соседа из-за долга

Житель Бурятии пойдет под суд за убийство соседа из-за долга в 800 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Бурятии убил соседа, чтобы не возвращать 800 тыс. рублей, сообщила прокуратура республики. Позже он спрятал тело на стройплощадке

Как сообщается, в августе 2024 года потерпевший передал соседу 800 тысяч рублей с целью приобретения дома в селе Сотниково Иволгинского района. Однако недвижимость оказалась под арестом. Тогда мужчина потребовал вернуть деньги, но получил отказ.

Ночью с 22 октября на 23 октября 2024 года между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, желая избежать материальных потерь, совершил убийство потерпевшего, задушив его, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Выборге Ленинградской области мужчина убил мечом-катаной своего соседа по коммунальной квартире. Ссора между ними произошла после распития спиртных напитков.

Также стало известно, что житель Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве шести женщин спустя 17 лет. По версии следствия, жертв он лишал жизни с помощью веревки и газового ключа.

