Россиянин убил соседа из-за долга Житель Бурятии пойдет под суд за убийство соседа из-за долга в 800 тыс. рублей

Житель Бурятии убил соседа, чтобы не возвращать 800 тыс. рублей, сообщила прокуратура республики. Позже он спрятал тело на стройплощадке

Как сообщается, в августе 2024 года потерпевший передал соседу 800 тысяч рублей с целью приобретения дома в селе Сотниково Иволгинского района. Однако недвижимость оказалась под арестом. Тогда мужчина потребовал вернуть деньги, но получил отказ.

Ночью с 22 октября на 23 октября 2024 года между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, желая избежать материальных потерь, совершил убийство потерпевшего, задушив его, — говорится в сообщении.

