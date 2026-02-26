В Иране назвали тему переговоров в Женеве МИД Ирана: Тегеран в Женеве обсудит с Вашингтоном снятие санкций

Тегеран выступает за отмену санкций США, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, рассказывая о теме переговоров в Женеве с Вашингтоном. Также исламская республика требует признания ее права на мирное использование ядерной энергии, передает ТАСС.

Тема переговоров, как мы неоднократно говорили, сосредоточена на ядерной проблеме. Наша позиция как по снятию санкций, так и по праву Ирана на мирное использование ядерной энергии была очень четко изложена оманской стороне, [которая выступает посредником]. Подробно эти вопросы будут обсуждаться сторонами в ходе переговоров сегодня, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать систему управления на случай своей смерти или конфликта с США. Часть своих полномочий он передал узкому кругу доверенных лиц. Хаменеи также дал указание разработать многоуровневую систему преемственности, охватывающую как военную, так и гражданскую сферы.

Также стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант физического устранения высшего руководства Ирана как один из сценариев развития событий вокруг Тегерана. По данным портала Axios, среди обсуждаемых опций — ликвидация Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных деятелей.