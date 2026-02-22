В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи

В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание создать систему управления на случай своей смерти или военного противостояния США, сообщает The New York Times. Глава государства делегировал часть своих полномочий ограниченному кругу доверенных лиц.

Также Хаменеи поручил создать многоуровневую систему преемственности в военном и гражданском управлении. Руководителей обязали определить до четырех возможных заместителей в случае, если связь с верховным лидером прервется или он погибнет.

Ранее сообщалось, что новые переговоры между Ираном и США могут пройти уже в марте. По информации иранского анонимного источника, обе стороны не исключают заключения временного соглашения.

Также стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант физического устранения высшего руководства Ирана как один из сценариев развития событий вокруг Тегерана. По данным портала Axios, среди обсуждаемых опций — ликвидация Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных деятелей.