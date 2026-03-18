18 марта 2026 в 09:10

Посол рассказал, где может состояться новый раунд переговоров по Украине

Посол РФ в Берне Гармонин: переговоры по Украине могут пройти в Женеве

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Женева может стать местом проведения очередного раунда переговоров по урегулированию кризиса на Украине, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин. Однако, по словам дипломата, которые приводит ТАСС, город не является предпочтительной площадкой для РФ.

Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. Он напомнил, что глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.

