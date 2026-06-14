Киев уличили в подготовке к сдаче ВС России трех городов МО: Украина готовится отдать ВС Константиновку, Дружковку и Краматорск

Киев осознает скорую потерю Константиновки, Дружковки и Краматорска, после чего последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Представители ведомства подчеркнули, что «бравурные заявления» украинской стороны о скором переломе на поле боя направлены на западную аудиторию и не отражают реального положения дел.

Киевский режим <...> активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации, — подчеркнули представители МО России.

Ранее стало известно, что Киев вывез основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения с 3,5 тыс. сотрудников в одну из западных областей Украины. Принудительная эвакуация семей с детьми из Краматорска осуществляется с 9 июня 2026 года.

До этого командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус указал, что украинское командование сомневалось в успешном окружении в Константиновке, которое установили штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск ВС России. Командование ВСУ не верило в возможность того, что российские силы смогли взять город в котел.