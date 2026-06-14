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14 июня 2026 в 06:24

Окружение Константиновки стало неприятным сюрпризом для командования ВСУ

Боец Яриус: командование ВСУ не поверило в окружение бойцов в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Украинское командование сомневалось в успешном окружении в Константиновке, которое установили штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск ВС России, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус. Командование ВСУ не верило в возможность того, что российские силы смогли взять город в котел. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль <...>. Где-то нужно было обходить, где-то выйти в тыл, во фланг противнику. И уже когда поднакопились, начали проводить зачистку, — рассказал он.

Командир роты рассказал, что российские штурмовики при заходе в город применяли тактику малых диверсионных групп, что обеспечило им возможность накапливаться, проводить зачистку и продвигаться вглубь Константиновки. Он отметил, что эта тактика современной войны ориентирована на работу небольших групп, которые входят в крупный город, чтобы обойти, выйти в тыл или фланг противника, а затем начать зачистку.

Ранее начальник огневого поражения с позывным Сон сообщил, что военные 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали уже вторую с начала июня гаубицу М-101 ВСУ на Харьковском направлении. По словам офицера, артиллерийское орудие было обнаружено расчетами беспилотных систем.

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