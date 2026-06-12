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12 июня 2026 в 07:27

ВС России уничтожили вторую за июнь гаубицу М-101 ВСУ

РИА Новости: бойцы «Севера» уничтожили вторую за июнь гаубицу М-101 ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили вторую за июнь гаубицу М-101 Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным Сон. По его словам, артиллерийская установка была обнаружена расчетами беспилотных систем после того, как воздушная разведка выявила признаки нарушения маскировки на одной из закрытых огневых позиций противника.

После передачи координат командованию к выполнению задачи привлекли ударные FPV-дроны и беспилотник-корректировщик. Как рассказал военнослужащий, изначально операторы нанесли удары по укреплениям и защитным конструкциям, которые затрудняли подлет к цели. Затем FPV-дроны с кумулятивными боевыми частями поразили основные узлы и агрегаты 105-миллиметровой гаубицы.

По данным военных, средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение артиллерийской установки. Он также отметил, что из-за потерь техники украинские подразделения вынуждены размещать артиллерию и бронетехнику в более удаленных тыловых районах.

Ранее военнослужащий группировки «Центр» с позывным Кот рассказал, что ударный беспилотник «Ланцет» можно сравнить со снайперской винтовкой благодаря его точности и дальности действия. По его оценке, система связи позволяет аппарату успешно преодолевать воздействие РЭБ и сохранять устойчивое управление на больших расстояниях.

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