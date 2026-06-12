Боец раскрыл одну важную особенность российских «Ланцетов»

Ударный беспилотник «Ланцет» можно сравнить со снайперской винтовкой благодаря его точности и дальности действия, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки «Центр» с позывным Кот. По его оценке, система связи позволяет аппарату успешно преодолевать воздействие РЭБ и сохранять устойчивое управление на больших расстояниях.

«Ланцет» — это, можно сказать, снайперская винтовка в умелых руках. Сейчас он уже летает более 100 километров с устойчивой связью, — сказал Кот.

По словам морпеха, подтвержденная дальность работы комплекса в его подразделении составила 113 километров. Он также отметил, что беспилотник успешно преодолевает воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее боец Кот сообщил: «Ланцеты» применяются ВС России для поражения целей в тыловой зоне противника и нарушения логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении. По его словам, эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов работы по транспортной инфраструктуре.

До этого сообщалось, что смертоносность российских «Ланцетов» кратно повысилась. По информации американских журналистов, модернизированные версии беспилотников получили двукратное увеличение продолжительности полета.