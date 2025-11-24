День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:49

В США с ужасом заявили о растущей смертоносности российских «Ланцетов»

TNI: летальность «Ланцетов» кратно усилилась благодаря увеличению дальности

Носитель управляемых боеприпасов ZALA 52-Э Носитель управляемых боеприпасов ZALA 52-Э Фото: Кямаля Алиева/РИА Новости
Смертоносность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно повысилась, пишет американское издание The National Interest. По его информации, модернизированные версии беспилотников получили двукратное увеличение продолжительности полета.

Российские дроны-камикадзе теперь смертоноснее, чем когда-либо. Новые усовершенствования российских барражирующих боеприпасов «Ланцет» фактически удваивают их продолжительность полета в воздухе, существенно расширяя дальность действия, — говорится в материале.

Издание отмечает, что недавно представленные компанией ZALA модели 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК обладают расширенным радиусом действия при сохранении доступной стоимости. Это сочетание делает их крайне опасным инструментом на современном поле боя. Журналисты заключили, что усовершенствованные «Ланцеты» стали еще более смертоносным оружием и внесут существенный вклад в успехи российской армии.

Ранее американские СМИ писали, что ударно-разведывательный БПЛА нового поколения С-70 «Охотник» готов стать следующей российской боевой платформой. Журналисты также позитивно оценили перспективы ведомого истребителя пятого поколения Су-57.

