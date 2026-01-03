Атака США на Венесуэлу
03 января 2026

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно нежный и быстрый творожник со слоеным тестом, который станет любимым лакомством для завтраков и уютных семейных чаепитий.

Вкус получается контрастным: хрустящее, воздушное слоеное тесто и нежная, влажная, слегка сладковатая творожная заливка создают идеальный дуэт. Это блюдо покорит вас простотой и домашним уютом, а готовится без усилий.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (размороженного), 500 г творога, 2 яйца, 5–7 ст. л. сахара, 100 г сметаны, 1 ст. л. манной крупы или муки, щепотка ванилина. Духовку разогрейте до 180 °C. В миске смешайте творог, яйца, сахар, сметану, манку и ванилин до получения однородной, гладкой массы. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт и переложите его в форму для выпечки так, чтобы края свободно свисали. Вылейте творожную начинку в центр, разровняйте. Аккуратно заверните свисающие края теста к центру пирога, оставив середину с творогом открытой. Выпекайте 35–40 минут до золотистого цвета теста. Дайте пирогу полностью остыть в форме. При желании остывший творожник можно смазать сверху джемом.

Ранее стало известно, как приготовить творожные плетенки с яблоком — праздничная выпечка без хлопот.

