09 марта 2026 в 11:00

Фото: D-NEWS.ru
Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер. Беру картошку, яйцо и муку — и жарю румяные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного завтрака. Его необычность в том, что из привычных продуктов получаются нежные, ароматные лепешки с хрустящей корочкой, а чеснок и укроп придают им тот самый домашний, уютный вкус. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие внутри лепешки с аппетитной золотистой корочкой, щедро приправленные чесночком и свежей зеленью. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем я успеваю пожарить новую партию. Драники отдыхают — теперь это наш фаворит!

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 яйцо, 2–3 ст. ложки муки, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной тёрке. Чеснок измельчите, укроп мелко порубите. Смешайте картофель с яйцом, мукой, чесноком, укропом, солью и перцем. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
