Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой

В Париже во время Недели моды футболист Килиан Мбаппе толкнул блогершу Оксану Самойлову, заявила ее коллега Мария Погребняк в своем Telegram-канале. По ее словам, форвард намеренно задел девушку плечом при выходе из отеля.

Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля. Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят? — написала Погребняк.

На появившемся в Сети видео видно, как Самойлова выходит из отеля в центре французской столицы, где собрались фотографы, ожидавшие Мбаппе. Футболист проходил лечение от растяжения связок колена, шел позади блогера и при столкновении оттолкнул ее плечом, после чего сел в автомобиль.

Ранее Самойлова появилась на улицах Парижа в провокационном прозрачном платье, посетив показ Рика Оуэнса. Снимки в откровенном наряде она опубликовала в соцсетях, назвав этот образ своим «альтер эго».