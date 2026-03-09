Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 15:18

Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой

Мария Погребняк осудила Килиана Мбаппе за толчок Оксаны Самойловой

Мария Погребняк Мария Погребняк Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Париже во время Недели моды футболист Килиан Мбаппе толкнул блогершу Оксану Самойлову, заявила ее коллега Мария Погребняк в своем Telegram-канале. По ее словам, форвард намеренно задел девушку плечом при выходе из отеля.

Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля. Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?написала Погребняк.

На появившемся в Сети видео видно, как Самойлова выходит из отеля в центре французской столицы, где собрались фотографы, ожидавшие Мбаппе. Футболист проходил лечение от растяжения связок колена, шел позади блогера и при столкновении оттолкнул ее плечом, после чего сел в автомобиль.

Ранее Самойлова появилась на улицах Парижа в провокационном прозрачном платье, посетив показ Рика Оуэнса. Снимки в откровенном наряде она опубликовала в соцсетях, назвав этот образ своим «альтер эго».

Оксана Самойлова
Мария Погребняк
Килиан Мбаппе
блогеры
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова
Раскрыты последствия ситуации с нефтью из-за Ирана для России
Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины
В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны
Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе
Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране
Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет
«Нихрена не сделаем»: в Сети вспомнили слив эмоционального совещания Путина
Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек
Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей
В Кремле объяснили слив черновика с поздравлением Путина к 8 Марта
Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки
Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции
В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат
В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана
Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова
Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.