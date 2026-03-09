Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек

Водитель Hyundai i40 в Бутурлиновке Воронежской области влетел в ограждение и врезался в жилой дом, после чего обломки строения повредили проезжавший ВАЗ, передает MK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. В результате аварии пострадали 15-летний подросток и водитель отечественного автомобиля, оба госпитализированы.

По данным полиции, 34-летний водитель иномарки не справился с управлением, что привело к серьезному ДТП. Части дома от удара отлетели в движущийся ВАЗ 21083, в котором находились два человека.

