09 марта 2026 в 15:51

Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек

Два человека пострадали при столкновении авто с домом под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель Hyundai i40 в Бутурлиновке Воронежской области влетел в ограждение и врезался в жилой дом, после чего обломки строения повредили проезжавший ВАЗ, передает MK.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. В результате аварии пострадали 15-летний подросток и водитель отечественного автомобиля, оба госпитализированы.

По данным полиции, 34-летний водитель иномарки не справился с управлением, что привело к серьезному ДТП. Части дома от удара отлетели в движущийся ВАЗ 21083, в котором находились два человека.

Ранее на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге автобус при перестроении врезался в троллейбус, остановившийся на светофоре, после чего проехал еще около 50 метров. В результате столкновения дверь автобуса оказалась практически оторвана. Обстоятельства аварии выясняются.

Кроме того, в Приозерском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с легковушкой, в результате чего погибли два человека, находившихся в автомобиле, и пострадали трое. После удара автобус съехал в кювет. В салоне в момент аварии находились 19 пассажиров, включая одного ребенка.

