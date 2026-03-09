Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:43

Трампу дали месяц, чтобы закончить конфликт на Ближнем Востоке

Аналитик Пикин: Трамп должен закончить операцию в Иране до конца марта

Фото: Official White House/Daniel Torok
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо положить конец конфликту на Ближнем Востоке до конца марта, такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, в противном случае военная операция в Иране спровоцирует подорожание бензина в США.

Единственный фактор, который будет влиять на цены на бензин в США, это окончание конфликта [на Ближнем Востоке]. Поэтому пока все ждут, время до выборов в конгресс осенью этого года еще есть, но я думаю, что если там за март месяц все попытаются закончить, никто из избирателей может этого [роста цен на бензин] не заметить, — предположил Пикин.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что американская военная кампания против Ирана только началась. По его словам, уже скоро операция перейдет в фазу максимально мощных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Хегсет подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.

Иран
США
Дональд Трамп
войны
конфликты
бензин
