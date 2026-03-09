Трампу дали месяц, чтобы закончить конфликт на Ближнем Востоке

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо положить конец конфликту на Ближнем Востоке до конца марта, такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, в противном случае военная операция в Иране спровоцирует подорожание бензина в США.

Единственный фактор, который будет влиять на цены на бензин в США, это окончание конфликта [на Ближнем Востоке]. Поэтому пока все ждут, время до выборов в конгресс осенью этого года еще есть, но я думаю, что если там за март месяц все попытаются закончить, никто из избирателей может этого [роста цен на бензин] не заметить, — предположил Пикин.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что американская военная кампания против Ирана только началась. По его словам, уже скоро операция перейдет в фазу максимально мощных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Хегсет подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.