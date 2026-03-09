Главный госпиталь США в Германии срочно готовят к приему раненых MWM: главный госпиталь США в ФРГ готовят к приему раненных из-за Ирана

Крупнейший американский военный госпиталь в Европе — региональный медицинский центр Ландштуля в Германии — готовят к приему массового потока раненых, сообщает Military Watch Magazine.Отмечается, что это связано с эскалацией конфликта в Иране.

По данным издания, медучреждение в срочном порядке объявило сбор донорской крови, что указывает на подготовку к масштабной чрезвычайной ситуации. Кроме того, госпиталь временно приостановил работу родильного отделения, чтобы высвободить мощности для лечения пострадавших в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США сообщило о смерти еще одного американского военнослужащего. Он был серьезно ранен 1 марта при атаке Ирана на Саудовскую Аравию, врачи не смогли его спасти. Это был седьмой военнослужащий, погибший в бою во время операции «Эпическая ярость».

До этого иранские военные отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 военнослужащих в результате комбинированной атаки на объекты Соединенных Штатов в Дубае. Удар нанесен по местам сосредоточения полутора сотен военнослужащих США в Объединенных Арабских Эмиратах.