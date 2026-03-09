Путин послал ЕС сигнал о поставках нефти и газа из России Путин заявил о продолжении поставок нефти и газа надежным покупателям

Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, среди которых не только страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Венгрия и Словакия, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва может перевести поставки энергоресурсов с европейского рынка на более интересные направления без ожидания, пока ЕС сам «захлопнет дверь», сообщает пресс-служба Кремля.

Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами, — подчеркнул Путин.

Ранее мировые цены на нефть подскочили более чем на 26%, обновив максимумы с середины 2022 года на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. Основной причиной роста стала фактическая блокада Ормузского пролива, которая парализовала значительную часть региональных поставок и вынудила производителей сокращать добычу из-за переполненных хранилищ.

Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что краткосрочный рост цен на нефть станет «небольшой ценой» за устранение угрозы иранской ядерной программы. По его словам, по-другому будут думать только дураки.